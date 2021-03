Fieste de Patrie: video dell’ARLeF sul senso d’identità dei friulani

Una immagine tratta dal bel video dell'ARLeF



«In ogni parte del mondo, la nostra aquila ci tiene sempre uniti».



È questa la frase di chiusura scelta per il nuovo video con cui l’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane - ARLeF ha deciso di celebrare il 3 aprile, Fieste de Patrie dal Friûl.



Un filmato che, in meno di due minuti, accompagna gli spettatori in un vero e proprio giro del mondo.



Protagonisti alcuni giovani che vivono a New York, Parigi, Los Angeles, ma non hanno mai perso il loro legame con il Friuli.



Il filo rosso che conduce da un luogo all' altro del globo è Lei, la bandiera del Friuli: uno dei simboli inconfondibili di questa terra, oltre che la settima più antica d’Europa.



Il video, per la regia di Giorgio Milocco (Quasar), ci fa vedere scorci di vita quotidiana soprattutto dei giovani friulani che si trovano a vivere lontani dalla terra d’origine, alla quale restano però uniti da un legame indissolubile.



«Un video breve e intenso - ha spiegato il presidente dell’ARLeF, Eros Cisilino - che riesce a narrare bene l’importanza delle radici, della storia e delle relazioni famigliari. Anche se lontani fisicamente, i suoi protagonisti sono vicini al Friuli, e questo legame è metaforicamente rappresentato proprio dalla bandiera della Patrie», la celebre aquila dorata su campo azzurro.



L’origine della bandiera risale ai tempi dello Stato patriarcale, che governò il Friuli dal 1077 al 1420 e istituì uno dei primi Parlamenti d’Europa (e la Fieste si riferisce proprio all’istituzione di quello Stato, il 3 aprile 1077). L’esemplare più celebre e antico del vessillo (XIV secolo) si può ammirare ancora oggi al Museo del Duomo di Udine. La bandiera friulana è stata ufficialmente riconosciuta con la legge regionale 27 del 2001.



La manifestazione principale della Fieste, inizialmente programmata per l’11 aprile a Udine, sarà invece rimandata.



Una decisione sofferta ma inevitabile, quella presa di concerto fra l’ARLeF e il Comune di Udine. L’appuntamento è per settembre, in occasione di Friuli Doc.



«Anche quest’anno festeggeremo la Fieste de Patrie dal Friûl in modalità “virtuale” – ha concluso Eros Cisilino -. L’impennata nella curva dei contagi ci ha imposto, per il secondo anno consecutivo, di cambiare i nostri piani. Abbiamo però deciso di fare un regalo a tutti i friulani, con questo video. Inoltre, nelle scorse settimane, è stata effettuata la distribuzione della bandiera a tutti i Comuni friulani che ne hanno fatto richiesta. Le Amministrazioni potranno così spiegare le bandiere il prossimo 3 aprile, colorando di azzurro e giallo i luoghi simbolo del Friûl. Un invito che naturalmente ARLeF rivolge anche a tutti i friulani».