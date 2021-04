Conferenza delle regioni, Fedriga eletto presidente

Massimiliano Fedriga

Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della conferenza delle regioni.



E' stato eletto all'unanimità dai suoi colleghi, e subentra al governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che aveva manifestato la volontà di passare la mano, poiché eletto quando le regioni erano a maggioranza a guida centrosinistra, mentre ora hanno, per due terzi, giunte di centrodestra.



Fedriga, già coordinatore dei colleghi di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha sottolineato la grande disponibilità di Bonaccini e il clima di condivisione e collaborazione presente nella conferenza delle regioni, diventata, in quest'anno di pandemia, ancora più interlocutrice di primo piano del governo.



Si tratta di un segnale importante per la regione, ha aggiunto Fedriga, che mostra come, da più parti, sia stato riconosciuto il buon lavoro svolto in Friuli Venezia Giulia.



Massimiliano Fedriga, eletto 33esimo presidente della Conferenza delle Regioni, e' il secondo leghista ad assumere l'incarico in 40 anni di vita dell'organismo. Prima di lui, per meno di un anno, tra il 1995 e il 1996, aveva retto l'incarico sempre una presidente del Friuli Venezia Giulia, Alessandra Guerra.



Veronese, nato il 2 luglio 1980, Fedriga e' cresciuto a Trieste dove ha compiuto gli studi al liceo scientifico Galilei e alla facolta' di Scienze della Comunicazione. Dopo la laurea, ha conseguito un Master in Analisi e Gestione della Comunicazione e ho lavorato come responsabile marketing per diverse aziende del Nordest.



Oltre alla moglie Elena, che ho sposato nel 2013 e che gli ha dato due bambini, il suo grande amore e' sempre stato la politica. Una passione che ha iniziato a coltivare nel 1995 quando ad appena 15 anni si e' iscritto alla Lega e che, nel 2003, lo ha portato a ricoprire l'incarico di segretario provinciale del Carroccio.