Tasso di positività al 2,7 %. Rimangono 37 i pazienti in terapia intensiva

Oggi (25/4/2021) sono stati registrati 184 nuovi casi, con la seguente suddivisione per territori:

67 a Trieste, 57 a Udine, 51 a Pordenone e 7 a Gorizia.



Sono stati processati in tutto 6635 tamponi, con un tasso di positività del 2,77 per cento.



Invariato, a quota 37, il numero di persone in terapia intensiva, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 282, nove meno di ieri. In calo anche le persone in isolamento: sono 7.982, 141 meno di ieri.



Anche oggi, si contano 11 decessi, comprese sei persone morte nelle scorse settimane.