Sanità, Braganti va in Umbria, cambio in vista all' Azienda Friuli Centrale

Massimo Braganti, direttore generale dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale, sarà il nuovo Direttore regionale “Salute e Welfare” della Regione Umbria. È quanto previsto da una delibera della Giunta regionale umbra, a cui seguirà il decreto di nomina della Presidente della Regione, Donatella Tesei.



Braganti, classe 1958, nato a Sansepolcro, si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Firenze per poi acquisire numerosi titoli post laurea e successivamente accumulare esperienza professionale in campo gestionale sanitario.



In sua assenza il facente funzione è il direttore amministrativo Alessandro Faldon, ma non sarà lui a rimpiazzarlo. La giunta deve scegliere in una rosa di aventi diritto, tra cui l'udinese Paolo Bordon, ora impegnato a Bologna. Nella lista ci sono due interni: il più alto in grado è il direttore socio-sanitario Denis Caporale. Nominabile anche Andrea Cannavacciuolo, attuale direttore degli affari generali.



L'avvicendamento avviene mentre la curva dei ricoveri della terza ondata si affievolisce e nel pieno della campagna vaccinale, che in questo momento è concentrata su anziani, fragili e loro assistenti, con molte inoculazioni a domicilio da completare. Fondamentale il supporto dei medici di base, che al momento è solido solo a Pordenone, a Trieste hanno aderito solo 4 su 10.



Intanto buone notizie sul fronte approvvigionamenti: a giugno arriveranno in Friuli Venezia 130 mila dosi di Pfizer in più rispetto al previsto, sufficienti per vaccinare il 5 percento della popolazione. Le fiale vanno a sommarsi a quelle già previste: in tutto nel secondo trimestre sono attese oltre 600 mila dosi di Pfizer, tutte negoziate dall'Unione Europea. La notizia riporta un po' di sereno dopo la sospensione di Johnson&Johson, che secondo le prime indicazioni dei vertici dell'aifa potrebbe essere riservato sopra i 60 anni, proprio come accade con Astrazeneca