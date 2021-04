La regione mette in vendita le quote di Mediocredito

La sede del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

La regione Friuli Venezia Giulia dismette le sue quote in Mediocredito. L'autorizzazione alla cessione della sua partecipazione è giunta con l'approvazione di un emendamento alla legge Omnibus, in discussione in Consiglio regionale.



L'emendamento è stato approvato dalla maggioranza, a favore anche il Movimento 5 stelle che però avrebbe preferito un coinvolgimento dell'aula per la valutazione della congruità del prezzo; il Pd non ha partecipato al voto contestando l'inserimento del provvedimento all'interno di questo disegno di legge.



L'assessore alle finanze Zilli ha spiegato che i bilanci di Mediocredito - banca che fornisce finanziamenti a medio e lungo termine alle aziende della regione - hanno il segno meno dal 2012. "Non è possibile - ha affermato - far pagare ai cittadini questi passivi costanti". La Regione possiede il 47 % delle quote, la maggioranza è stata acquistata dal Gruppo Iccrea nel 2018.



La notizia arriva nel giorno della assemblea dei soci che ha approvato il bilancio di Mediocredito, chiuso con una perdita di quasi 3 milioni (contro i 5,3 milioni dell'esercizio 2019). Gli impieghi sono cresciuti del 9 per cento. Crescita esponenziale le domande di finanziamento, passate da 176 a 580.