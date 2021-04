In arrivo in Fvg 45mila dosi di vaccino

La consegna di vaccini con un furgone frigo

I furgoni di SDA, corriere di Poste Italiane, attrezzati di celle frigorifere, consegneranno domani mattina (Primo maggio) agli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste complessivamente 44.800 dosi di vaccino.



Si tratta di 36.700 dosi di vaccino AstraZeneca, 5.000 di Moderna e 3.100 di Johnson e Johnson, tutte destinate al Friuli Venezia Giulia.



La consegna avverrà come al solito in collaborazione con le Forze Armate.



Quella di domani sarà la più grande operazione di distribuzione finora realizzata dal corriere di Poste italiane dall'inizio della campagna.



SDA infatti consegnerà, per conto del Commissariato per l'Emergenza Sanitaria, 1.531.500 dosi in 12 regioni (1.254.800 del composto Vaxzevria, di Astrazeneca, 170.400 di Moderna e 106.300 del vaccino Janssen, di Johnson & Johnson).



Trentadue i furgoni speciali impegnati nell'operazione.