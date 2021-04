41 pazienti Covid in meno negli ospedali del Friuli Venezia Giulia

Il drive-in per i tamponi alla fiera di Pordenone

Sabato 4 aprile tornano a scendere sotto quota 700 i pazienti affetti da covid ricoverati nei reparti ospedalieri del Friuli Venezia Giulia. Sono 78 nelle terapie intensive e 596 negli altri reparti, in totale sono 674, 41 in meno rispetto alla comunicazione di venerdì 3 aprile. Si allenta la pressione nei reparti ospedalieri dopo settimane di crescita costante.



Continua ad essere preoccupante il numero di decessi, 20, compreso uno registrato nei giorni scorsi. Sale a 117 il numero di pazienti morti per Covid nella settimana fra i 28 marzo e il 3 aprile.



Continua invece ad abbassarsi la percentuale di positivi al Sars-Cov2. Sono 452 su 8.924 tamponi (molecolari e rapidi antigenici) effettuati, pari al 5 per cento. La suddivisione territoriale: 238 in provincia di Udine, 85 in provincia di Gorizia, 63 in provincia di Trieste, e 63 anche in provincia di Pordenone.



Cala anche il numero di pazienti in isolamento, sono 13.358, 231 in meno del giorno precedente.