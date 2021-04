Pazienti covid negli ospedali sotto quota 300

Il virus del Sars-Cov2 in un'animazione



Scendono sotto quota 300 i pazienti covid ricoverati negli ospedali del Friuli Venezia Giulia secondo i dati forniti martedì 27 aprile. Sono 299, 32 nelle terapie intensive (-5) e 267 negli altri reparti (-19). In totale 24 ricoverati in meno nei reparti covid. Non cala, anzi aumenta, il numero di decessi per covid, sono 10, uno dei quali riferito alle settimane precedenti.



I nuovi casi positivi sono 186, 121 da tampone molecolare e 65 da tampone rapido. Il tasso di positività è del 2,5 per cento, in calo rispetto al martedì della settimana precedente quando erano stati registrati 277 casi positivi.



Continua a calare il numero di persone in isolamento, sono 7.745, 197 in meno rispetto al giorno precedente.