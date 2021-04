Rientro a scuola per le medie e, al 50%, per gli studenti delle superiori

Studenti in classe

Con l'ingresso in zona arancione del Friuli Venezia Giulia, da lunedì 12 aprile i ragazzi delle medie riprendono a frequentare la scuola interamente in presenza; i ragazzi delle superiori ritorneranno invece al regime di didattica a distanza al 50%.



Si torna dunque alla configurazione che le scuole della regione avevano adottato prima della sospensione della attività didattiche in presenza per superiori e medie, imposta da un'ordinanza regionale l'8 marzo scorso e poi confermata e estesa dall'ingresso in zona rossa.

Quindi ingressi scaglionati su due turni mattutini e i trasporti saranno nuovamente potenziati, come stabilito dai piani elaborati a dicembre scorso, che assicurano il rispetto del tetto di capienza dei trasporti al 50%. Intanto i prefetti valutano la possibilità di autorizzare alcuni dirigenti scolastici a pianificare l'attività con un turno unico.



Il governatore Fedriga ha firmato l'ordinanza con cui viene riattivata l'integrazione di corse del trasporto pubblico locale per rispettare le limitazioni al riempimento dei mezzi, pari al massimo al 50% dei viaggiatori. Oltre 700 le corse giornaliere in più organizzate dalle quattro aziende consorziate nella Tpl Fvg e dai due vettori ferroviari, nonché da 130 autobus a noleggio.



In campo anche le squadre dei volontari della Protezione civile,che avranno il compito di invitare i ragazzi a distanziarsi se arriveranno in gruppo e a controllare che indossino la mascherina.



La scuola riparte con una novità che riguarda una quarantena rafforzata in caso di contagio all'interno di una classe. La circolare consente all'autorità sanitaria di mettere in quarantena non solo i compagni di classe dell'alunno positivo, ma anche i suoi genitore e gli eventuali fratelli e sorelle minori di 16 anni per 14 giorni. Intanto niente vaccinazioni per il personale scolastico di età inferiore ai 60 anni che aveva già prenotato.