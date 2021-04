L'Udinese torna alla vittoria

Rodrigo De Paul

E' il sabato di De Paul, domina in campo con le reti che danno il successo a Crotone ma nel finale si fa espellere per un intervento a gioco (a dire poco) pericoloso.

I bianconeri, in divisa gialla, interrompono in Calabria la loro serie negativa.



All'inizio i rossoblù sono più aggressivi. La prima vera occasione capita sulla testa di Molina, quello del Crotone, che gentilmente appoggia a Musso come se si fosse trattato del proprio portiere. E ancora Molina, sempre del Crotone, a provarci da lontano, leggermente alto.



Però l'Udinese comincia a macinare gioco, e ha un De Paul in più nel motore. Pregevole l'azione del gol che parte dalla sinistra, passaggio filtrante per Nestorovski, miracolo di Cordaz, ma l'attaccante di Gotti recupera palla come un funambolo e serve l'argentino che con un tiro telecomandato, infila la porta dei calabresi. Uno a zero.



Nella ripresa l'Udinese sembra poter controllare, ma ecco l'episodio sfortunato. Reca entra in area e controlla, la palla finisce sul braccio del Molina sbagliato, cioè quello dell'Udinese. Nel calcio non si può, è rigore. Dal dischetto va lo specialista Simy che quasi da fermo spiazza Musso, uno pari.



Il Crotone pensa di continuare, ma non ha fatto i conti con De Paul. Pereyra, quello dell'Udinese, gli serve un bell'assist in contropiede, l'argentino salta come birilli i difensori avversari e colpisce ancora, di destro.



Fine della trasmissione? Non proprio perchè a pochi secondi dal 90mo retropassaggio corto di Molina (quello dell'Udinese, ancora lui) Simy si inventa un bel tocco di esterno, la palla rotola piano piano ma si ferma sul palo e a Riviere, da poco subentrato, non riesce il tap in in rete.



E nel recupero l'intervento col piede alto in netto ritardo di De Paul che prende il volto di Molina, quello del Crotone. Espulsione diretta inevitabile. Ma ormai il traguardo è vicino, vince l'Udinese