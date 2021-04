Solo un terzo dei medici di base vaccina i pazienti

Il presidente dell'Ordine dei medici di Pordenone Lucchini esegue una vaccinazione

Solo tre medici di base su dieci hanno aderito finora alla campagna vaccinale contro il covid in Friuli Venezia Giulia, ma emerge una grande disparità territoriale che vede il Pordenonese molto più avanti rispetto alle altre aziende sanitarie. I dati sono stati resi noti dal vicepresidente Riccardo Riccardi su interrogazione della consigliera dei cittadini Simona Liguori.



Il tasso di adesione più basso è in Asugi (Trieste e Gorizia), dove stanno partecipando alla campagna appena 24 medici sui 244 convenzionati, meno del 10 percento del totale. Nell'azienda per il Friuli Centrale (la provincia di Udine) gli aderenti salgono al 18 percento, 63 in totale. Del tutto diversa la situazione in Friuli Occidentale, dove stanno vaccinando 142 medici di medicina generale, il 73% della platea. A conti fatti, solo il 29% dei 769 medici di famiglia del Friuli Venezia Giulia ha detto sì alla campagna.



Ad oggi le somministrazioni da parte loro sono state oltre 6 mila, a fronte delle 400 mila totali, poco più dell'uno e mezzo percento. Ciascun medico di famiglia ha inoculato in media 28 vaccini: anche qui Pordenone spicca con 37 a fronte dei 13 di Udine, Gorizia e Trieste, territori per i quali Riccardi si dice certo che ci sarà un aumento già nelle prossime ore. Le somministrazioni a domicilio da parte dei medici di famiglia sono ancora limitate: hanno iniettato poco più di duemila dosi nelle case dei propri pazienti in Friuli Venezia Giulia, tre quarti di queste ancora nel Pordenonese.



Del compito si sono fatte carico soprattutto le aziende sanitarie, per ora. Sempre nella Destra Tagliamento spicca il numero di vaccinazioni in ambulatorio, 3500, oltre la metà del totale regionale. Limitato ovunque il contributo dei medici di base nei centri vaccinali delle aziende sanitarie, meno di mille le immunizzazioni totali.