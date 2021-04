Un mese per le vaccinazioni nelle farmacie

La preparazione di una dose di vaccino

Un mese di tempo: tanto si dà la regione per far partire le vaccinazioni nelle farmacie. Uno snodo fondamentale per raggiungere l'obiettivo nazionale del mezzo milione di iniezioni al giorno, che da noi significherebbe diecimila ogni 24 ore.



A Roma, pochi giorni fa, è stato siglato un accordo quadro, che però va declinato in ogni singolo territorio: un po' come accaduto per i tamponi rapidi: giovedì primo aprile, i rappresentanti dei farmacisti hanno incontrato per la prima volta il vicepresidente Riccardi per partire con il protocollo.



Per prima cosa bisogna raccogliere le adesioni dalle 400 farmacie presenti sul territorio. Non è detto che tutti i professionisti vogliano aderire. O che possano: servono spazi adeguati, e si dovrà seguire un apposito corso on line. C'è anche il nodo del compenso, fissato a livello nazionale a 6 euro minimo a dose ma che, non nascondono i professionisti, dovrà essere per forza ritoccato all'insù per non rendere il tutto un'operazione in perdita.



Tra le ipotesi sul tavolo, anche quella di allargare la platea dei vaccinatori al privato convenzionato, ai pediatri e ai dentisti.