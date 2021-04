Il Friuli Venezia Giulia resta in zona arancione

Citta' in zona arancione

Sarà un'altra settimana in arancione. 156 i casi positivi ogni 100mila abitanti, un numero lontano dai 250 che portano al rosso; 0.72 l'indice di trasmissibilità, anch'esso lontano dalla soglia di guardia 1. Regione nella fascia di rischio moderato.



Il Friuli Venezia Giulia, come altre 10 regioni, sarebbe stato in giallo, ma il giallo fino a maggio almeno è precluso a tutti. Tutti gli indicatori sono in discesa, ma la Cabina di regia nazionale anche a noi manda un alert, scontato ma non trascurabile: "Nei primi 15-20 giorni dopo la riapertura, è atteso un aumento di casi".



Dalla prima settimana di Marzo, l'epidemia circola soprattutto fra i giovani. Ai primi di marzo la fascia più esposta era quella fra i 19 e i 24 anni (400 casi ogni 100mila abitanti). Nella settimana 29 marzo-4 aprile, pur in un calo generale di casi, i più esposti sono diventati i ragazzi fra i 14 e i 18 anni, 285 casi per 100mila abitanti. Con le riaperture e col ritorno in classe, sono loro (assieme ai giovani fino a 24 anni) gli osservati speciali.

Effetto dei vaccini, in forte diminuzione il contagio fra gli anziani: il calo più marcato, - 43 per cento fra 80 e 84 anni.