Ancora giù i ricoveri. Seimila in isolamento, mai così pochi da novembre

Oggi (12/5/2021) in Friuli Venezia Giulia su 6.062 tamponi molecolari sono stati rilevati 65 nuovi contagi con una percentuale di positività appena superiore all'uno per cento.



Sono inoltre 2.032 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi con una percentuale di positività appena sotto lo 0,50 per cento.



I decessi registrati sono 4, a cui se ne aggiungono 2 pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 18 (-2) e si riducono anche quelli in altri reparti che sono 120 (-16). Scese sotto le 6 mila unità le persone in isolamento, mai così poche da inizio novembre.