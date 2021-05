L'Udinese fa tremare la Juve, Ronaldo corregge in 6'

Un duello tra Becao e Ronaldo

L'Udinese fa tremare la Juventus: allo stadio Friuli va in vantaggio per prima con Molina (al secondo centro consecutivo), su imbeccata di De Paul con una punizione battuta d'astuzia. Poi regge il confronto per 80 minuti, fino al rettilineo finale. Sotto il diluvio è il Fenomeno a correggere la traiettoria dell'incontro: all'83' pareggia su rigore (mani di De Paul in barriera su una punizione dello stesso Ronaldo), all'89' raddoppia di testa e regala il successo alla Juve che continua così a inseguire la piazza d'onore (l'Inter ha già vinto matematicamente lo scudetto).

Per l'Udinese una sconfitta amara che lascia inchiodati i bianconeri al centro della classifica.