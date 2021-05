Vaccini: agende aperte agli over 40, già oltre 20 mila prenotati

Primo giorno utile per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid per la fascia d'età 40 - 49 anni.



Alle 12 si sono prenotati già 20.814 quarantenni, ai quali si aggiungono altre 3.883 persone appartenenti alle altre categorie.



E da subito, come era accaduto lunedì scorso per gli ultracinquantenni, preso d'assalto soprattutto il sito internet predisposto dalla regione.



In proporzione ci sono più prenotazioni attraverso la webapp rispetto alle fasce precedenti anche se il canale più seguito resta quello delle farmacie.



2,229 sono stati intanto i vaccini inoculati nell'arco di due giorni all'interno dell'hub

che la Regione ha allestito sabato e domenica a Villa Manin.



Nel 97 per cento dei casi è stata somministrata la monodose della Johnson&Johnson (2.158 unità), mentre per la parte rimanente (71 dosi) è stato usato il farmaco della Pfizer a seguito dell'anamnesi compiuta dal medico.