45 anni fa il terremoto del Friuli, il ricordo di Gemona, città simbolo

La storica frase di ringraziamento dei friulani per gli aiuti ricevuti

Il 6 maggio, giorno in cui nel 1976 il Friuli venne colpito da un catastrofico sisma che provocò quasi mille vittime e distruzioni gravissime, rimarrà una data "per sempre scolpita nella storia di Gemona e del Friuli".



Lo scrive su Facebook il sindaco di Gemona del Friuli (Udine), Roberto Revelant. "Oggi - continua Revelant - ricordiamo le vittime di quel catastrofico terremoto, non dimenticandoci nemmeno di quello che è accaduto dopo: i soccorsi, la solidarietà e la ricostruzione. I friulani hanno sempre dimostrato di saper trovare la forza di reagire e ripartire anche quando viene a mancare ogni certezza."



"Il nostro compito - conclude Revelant - è di trasmettere ai nostri figli ed ai nostri nipoti tale eredità. Solo così nessuno sarà mai dimenticato ed onoreremo lo straordinario lavoro di chi ci ha preceduto". Il post di Revelant su Facebook è accompagnato da una storica immagine dei tempi del sisma di 45 anni fa, una scritta su un muro che recitava "Il Friuli ringrazia e non dimentica", omaggio ai soccorritori e alla solidarietà nazionale e internazionale.