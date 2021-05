Due incidenti mortali in poche ore sulle strade della regione

L'ospedale di Udine

Una donna è morta a Venzone in uno scontro in cui sono stati coinvolti un furgone e due vetture. L'incidente è avvenuto sulla statale 13 in via Rivoli bianchi. Nell'incidente sono rimaste ferite altre 3 persone, una delle quali , in condizioni serie, è stata trasportata all'ospedale di Udine, le altre due con ferite e contusioni più lievi sono state trasferite all'ospedale di Tolmezzo. Rilievi dei Carabinieri per delineare la dinamica .



In un altro incidente, un motociclista veneto, di 25 anni, è morto in un incidente stradale accaduto poco dopo le 16 a Cavasso Nuovo finendo contro una vettura che proveniva nel senso opposto.



E un altro motociclista, anch'egli originario del Veneto, è rimasto gravemente ferito in una fuoriuscita autonoma nel primo pomeriggio sulla strada che da Aviano porta a Piancavallo. E' stato elitrasportato con l'elicottero arrivato dal Veneto all'ospedale di Udine.