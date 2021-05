Confronto su coprifuoco e nuovi parametri, ma le mascherine restano

Non si discuterà solo dell'orario del coprifuoco e del calendario delle nuove aperture: sul tavolo della cabina di regia stato-regioni che si riunisce domani (17/5/2021) c'è anche una modifica dei parametri che stabiliscono la fascia di colore - bianca, gialla, arancione o rossa - in cui collocare le regioni, un cambiamento che potrebbe incidere molto sulla futura gestione della pandemia e sulle vite dei cittadini.

L'idea è quella di ridurre la prevalenza del parametro dell'RT contagi nella definizione del colore di una regione in favore di quelli dell'incidenza sulla popolazione e del tasso di occupazione dei letti in area medica e terapia intensiva. La zona rossa scatterebbe quindi con oltre 250 casi su 100.000 abitanti.



Il passaggio avverrebbe anche nel caso in cui il livello di occupazione dei posti letto in area medica ospedaliera e in terapia intensiva arrivasse rispettivamente al 40% e al 30%.



Per la zona bianca resta il requisito di avere meno di cinquanta casi su centomila abitanti per tre settimane di fila. Una situazione a cui il Friuli Venezia Giulia potrebbe avvicinarsi, anche con la nuova modifica dei parametri.





Non è ancora in agenda, invece, la possibilità di eliminare mascherina e distanziamento per vaccinati con due dosi come negli Stati Uniti: una visione di prospettiva, spiega il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che è anche alla guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da prendere in considerazione solo quando sarà vaccinata gran parte della popolazione e a seconda dei dati.