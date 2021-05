Il brutto tempo non allenta la morsa, pioggia fino a lunedì

Fine settimana con tempo instabile sulla regione. L' Osmer prevede:: cielo variabile su pianura e costa, nuvoloso sui monti. Probabili rovesci e temporali con piogge localmente abbondanti, specie tra le Prealpi e la pianura, ma ci saranno anche fasi di tempo migliore con ampie schiarite più probabili sulla costa. Neve sui 2000 metri circa.: cielo variabile su pianura e costa, più nuvoloso sui monti. Probabili rovesci, forse anche temporaleschi, con piogge localmente abbondanti, specie sulle Prealpi, ma ci saranno anche fasi di tempo migliore con ampie schiarite più probabili sulla costa. Neve sui 2200 metri circa.: al mattino coperto con possibili piogge residue e Borino sulla costa. In giornata nuvolosità variabile con probabili rovesci e forse qualche temporale.: al mattino cielo in genere poco nuvoloso, in giornata variabile con la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano prima in montagna poi anche su qualche zona di pianura.