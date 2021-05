Friuli Doc. La giunta di Udine decide le date, dal 9 al 12 settembre

Friuli Doc

È fissata dal 9 al 12 settembre l'edizione 2021 di Friuli Doc. La decisione della giunta comunale di Udine precisa la possibilità di "eventuali modifiche dovute ad eventuali restrizioni legate alla situazione sanitaria".



Inaugurazione alle 17.30 di giovedì 9. Sstand aperti, quella sera, fino all'una, e venerdì e sabato fino alle due di notte. Domenica 12 settembre, la chiusura è prevista per la mezzanotte. Una festa che interesserà ampi spazi del centro cittadino, e che avrà il suo cuore tra piazza Libertà, il piazzale del castello e via Mercatovecchio, comprese piazza Venti Settembre, largo Ospedale vecchio, piazza Venerio, piazza del Duomo con via Vittorio Veneto e via Aquileja, e, dall'altra parte, Palazzo Florio e piazza san Cristoforo, fino al primo tratto di via Gemona.



Interessati dalla manifestazione anche alcuni edifici storici, come la Loggia del Lionello, la Sala Ajace - individuata come "sala operativa" per l'intera macchina organizzativa. Altri spazi cittadini, in quei giorni, saranno comunque occupati dalle manifestazioni previste per "Udine sotto le stelle".