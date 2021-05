L'Udinese perde in casa contro la Sampdoria per 0-1

Luca Gotti

Un ex, un rigore, una sconfitta. Tutto già visto al Friuli. l'Udinese saluta il proprio stadio con una sconfitta. La Sampdoria vince la partita senza valore in termini di classifica con l'orgoglio di Fabio Quagliarella, 499 partite in A,

il saluto commosso ad Alessandro Talotti e poi friulani che cercano di spezzare l'incantesimo di una vittoria che manca in casa dei dal 6 marzo.



Luca Gotti schiera Okaka davanti a Pereyra, ed è dell'argentino il primo tentativo. tiro fuori dallo specchio che anticipa le parate con cui Musso celebra la gara numero 101 in A. Quella su Laris ma soprattutto quella sul tiro di Gabbiadini. L'udinese dimostra ancora una volta di non essere incisiva negli ultimi 20 metri con Okaka che si fa rimontare da Colley, ultima accelerazione di un primo tempo che non decolla.



Nella ripresa la voglia di Ranieri di strappare un nuovo sì alla società blucerchiata spinge la Samp in attacco. Augello spreca, mentre sulle conclusioni di Candreva e Gabbiadini c'è Musso. Gotti prova a spingere l'Udinese nella metà campo avversaria inserendo Forestieri, ma l'unico a spingere l'Udinese è De Paul che da metà campo arriva a trovarsi faccia a faccia con Audero,



Tiro troppo debole. Un brivido per Musso sulla deviazione di Becao prima del rigore, il settimo nelle ultime 8 partite, fischiato per fallo di mano di Bonifazi sulla conclusione di Verre. Il 13esimo gol in campionato Quagliarella lo segna nello stadio che lo applaudì 14 anni fa.



Audero nel recupero spegne le speranze friulane sul tiro di Walace mentre l'ultima azione di Quagliarella non porta alla doppietta.