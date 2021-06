Aggredì e calunniò i poliziotti, arrestato in Romania

Un cittadino romeno di 54 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo, è stato arrestato dalla Polizia di Udine con la collaborazione della Polizia rumena a Sibiu in Romania.



Deve scontare una pena di 2 anni e 6 mesi, emessa a seguito delle condanne del Tribunale di Udine, per aver colpito e aggredito due poliziotti della Polizia stradale di Amaro, che lo avevano fermato nel marzo 2013 per un controllo, e per averli successivamente calunniati.