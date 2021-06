Il ritorno di Patti Smith: a Lignano il 13 luglio

Dopo l’annullamento del tour del 2020, Patti Smith è pronta a tornare in Italia per quattro esclusivi concerti a luglio, e una delle date sarà quella di Lignano Sabbiadoro. La poetessa-cantante-artista sarà all'Arena Alpe Adria il 13 luglio, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.

I biglietti sono già disponibili: i prezzi vanno dai 45 ai 55 euro, più i diritti di prevendita.

Patti Smith, 74 anni, si è spesso esibita in Friuli Venezia Giulia: negli ultimi anni è stata a Udine e Villa Manin, a Trieste ha cantato nel 2019.