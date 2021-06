Scuola, per la ripartenza di settembre mobilitazione nazionale il 9 giugno

Immagine d'archivio

La stabilizzazione di tutti i precari abilitati, specializzati o con 3 anni di servizio, il rafforzamento del personale docente, educativo e Ata, a partire dalla conferma degli organici Covid, la riduzione del numero massimo di alunni per classe, il via libera alla partecipazione a nuovi concorsi anche per il personale che non abbia superato il precedente. Sono alcune delle misure urgenti cui puntano i sindacati per il ritorno a scuola a settembre, al centro della mobilitazione nazionale indetta per mercoledì 9 giugno per chiedere la modifica della legge di conversione del decreto sostegni.

Proclamata da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Anief, la protesta sarà accompagnata da sit-in e presidii su tutto il territorio nazionale. In Friuli Venezia Giulia l'appuntamento è a Trieste in piazza Unità, dalle 11.30 alle 13. Al prefetto Valenti è stata inoltrata la richiesta di un incontro in concomitanza con il presidio.