Friuli Doc 2021 dal 9 al 12 settembre con una serie di graditi ritorni

Friuli Doc affollata durante l'ultima sera

Gradite conferme e piacevoli ritorni per l’edizione 2021 del Friuli Doc, che aprirà i battenti giovedì 9 settembre alle 17.30 per abbassare il sipario domenica 12 a mezzanotte. L'assessore al turismo Maurizio Franz ha reso noto che la Stiria ha accolto l’invito dell’amministrazione comunale a prendere parte alla kermesse: lo stand sarà collocato nell’ area di via Aquileia adiacente a Piazzetta del Pozzo. Prevista la presenza di 25 Pro Loco dell’area collinare.



Saranno coinvolte numerose vie e piazze della città, da via Gemona a piazzetta S. Cristoforo, da piazza XX Settembre a largo Ospedale Vecchio, da piazza Venerio a piazza Duomo, da piazzale della Patria del Friuli a via Vittorio Veneto, da via Aquileia a piazza San Giacomo.



Confermate anche le storiche collaborazioni tra l’Amministrazione comunale, la Regione, l’Università di Udine, il Conservatorio Tomadini, Confcommercio, Confartigianato, Cna e Confesercenti. Confermata la partecipazione di Coldiretti con il format già collaudato nelle precedenti edizioni che prevede cene a tema su prenotazione nella cornice dei Giardini del Torso. In piazza San Giacomo programmata la presenza di uno stand per lanciare il marchio regionale “Io sono Fvg”.



Secondo Franz “Friuli Doc è un evento che trascende il perimetro dell’agroalimentare e si proietta in una dimensione più ampia, che abbraccia cultura, storia e legami geopolitici. Avremo il piacere di ospitare singoli stand delle località del nostro territorio, che proporranno le proprie eccellenze e ritroveremo gli amici della Stiria: si tratta di una decisione finalizzata ad offrire un ventaglio ampio e coerente di scelta a tutti coloro i quali parteciperanno a Friuli Doc”.