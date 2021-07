Lazio, cinquina nel segno di Luis Alberto: Triestina battuta in amichevole

Nel calcio ieri (23 luglio) la Triestina ha affrontato la seconda squadra di serie A in tre giorni e, dopo aver ben oliato i meccanismi difensivi contro la Roma, ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio, ha messo in luce una buona attitudine offensiva.



Nel secondo tempo, la Triestina ha punto due volte con due perle di Di Massimo. Spettacolare il primo gol con un tiro da venti metri finito sotto l'incrocio dei pali, imprendibile per il portiere della Lazio Strakosha così come il raddoppio sempre di Di Massimo che negli ultimi secondi di partita ha chiuso una bella azione d'attacco con un destro nell'angolino fissando il risultato sul 5-2 finale per la Lazio.



La squadra di Sarri ha fatto valere tutta la differenza di due categorie nel primo tempo quando velocità di circolazione della palla e aggressività in fase difensiva hanno messo a dura prova la tenuta dei rossoalabardati. Indicazioni utili per mister Bucchi. La Triestina continuerà con test meno probanti per mettere a punto i propri meccanismi di gioco in vista dell'esordio stagionale nella coppa Italia di serie C a metà agosto.