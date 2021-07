Appalti mense scolastiche, partono gli interrogatori

Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni di irregolarità nelle mense da parte dei genitori

Sono stati fissati per lunedì 19 luglio i primi interrogatori di garanzia davanti al gip del tribunale di Udine nell'ambito dell'inchiesta della Procura sulle mense scolastiche con l'ipotesi di reatro di frode nelle pubbliche forniture. Quattro le persone arrestate; per un'altra è scattato l'obbligo di dimora.



Sul fronte politico, Lega in imbarazzo dopo le dimissioni dell'assessore comunale all'istruzione Elisa Asia Battaglia, già indagata. In seguito alla diffusione del contenuto di intercettazioni sarebbe emersa la solidarietà dimostrata dall'assessore leghista nei confronti dell'azienda napoletana appaltatrice del servizio di refezione scolastica.



Le deleghe di Battaglia sono state assunte direttamente dal sindaco, Pietro Fontanini. "L'amministrazione comunale -si legge in una nota- guarda con fiducia al lavoro della magistratura e auspica una definizione rapida delle responsabilità di questa grave vicenda che vede il comune di Udine danneggiato in un servizio delicatissimo come quello dei pasti serviti ai bambini nelle scuole".



Le dimissioni dell'assessore Battaglia, che è coinvolta nell'inchiesta (un atto dovuto, secondo lei), sono arrivate proprio dopo la diffusione del contenuto di intercettazioni da cui emergerebbe la solidarietà dimostrata nei confronti dell'azienda appaltatrice del servizio di refezione scolastica e, parallelamente, l'insofferenza nei confronti delle attività portate avanti dalla commissione mense. Da fonti vicine all'ormai ex assessore, si sottolinea però come sia stato proprio tramite l'interessamento di Battaglia, e al protocollo messo a punto dal suo assessorato, che le rappresentanze dei genitori sono potute entrare nelle scuole per effettuare i controlli che hanno contribuito a far emergere i disservizi.



Dalle indagini risulterebbe inoltre come la EP spa abbia agito allo scopo di ostacolare l'operato degli inquirenti: spiando i carabinieri del Nas, mobilitando politici in propria difesa e cercando di blandire la posizione del comitato di genitori dalle cui denunce è partita l'inchiesta della magistratura friulana.