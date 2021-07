Vigili del fuoco, chiesta una convenzione per gli incendi boschivi

Un incendio sopra Barcis

La mancata accensione di una convenzione per la lotta agli incendi boschivi da parte della Regione mette a rischio ampie zone del Friuli Venezia Giulia. Lo sostiene il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco.



"Senza una convenzione - scrive il segretario regionale Damjan Nacini - non si avrebbero Vigili del Fuoco aggiuntivi a protezione dei nostri territori ma solo quelli già impiegati nelle regolari squadre di soccorso già sovraccaricate di richieste di intervento".



La convenzione è scaduta da circa un anno e la Regione - afferma ancora il Conapo - non pare intenzionata a rinnovarla e i boschi rischiano danni incalcolabili perché i vari comandi dei vigili del fuoco non avranno la forza numerica di sopperire alle richieste di intervento.



La regione ha intenzione di rinnovarla - fa sapere l'assessore alla protezione civile Riccardi - ma ci sono ancora delle questioni sulle quali non è stato trovato un accordo e che riguardano le competenze