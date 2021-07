Contagi ancora limitati

Un'animazione raffigurante il coronavirus

Domenica 11 luglio il bollettino quotidiano emesso dalla Regione sull'andamento del contagio da coronavirus in Friuli Venezia Giulia ha segnalato cinque nuovi contagi su 1.405 tamponi molecolari effettuati con una percentuale di positività dello 0,36%. Sono inoltre 1.421 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,07%).



Non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti Covid sono 4.



Le persone in isolamento scendono a 208.



I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.086, i clinicamente guariti 8.



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.096 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.194 a Trieste, 50.374 a Udine, 21.083 a Pordenone, 13.059 a Gorizia e 1.386 da fuori regione.