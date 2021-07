Famiglia si perde alle pendici del Montasio: messa in salvo dai soccorsi

Una famiglia con due figli adolescenti di 16 e 13 anni ha chiesto aiuto poco dopo le 15 dicendo di aver smarrito il sentiero che dal Bivacco Stuparich scende verso Malga Saisera - Alpi Giulie, sui versanti settentrionali della catena del Jôf di Montasio - Jôf Fuart - e di trovarsi in difficoltà in prossimità del ciglio di uno strapiombo.



La centrale operativa li ha geolocalizzati a quota 1300 e ha attivato la stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil che li ha tratti in salvo con l'elicottero della Protezione Civile dato che a piedi occorreva sicuramente almeno un'ora e 45 di

cammino e gli escursionisti erano spaventati, uno dei figli della coppia, in modo particolare.



I soccorritori hanno tagliato alcune piante a poca distanza per preparare una piazzola per l'elicottero e imbarcarli

con facilità. L'intervento si è concluso poco dopo le 18