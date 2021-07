Contagi sotto la soglia di allarme, vaccini sotto la media

Gente a passeggio a Trieste

Contagi per ora sotto la soglia, vaccini sotto la media. Fattori in contrasto tra loro in Friuli Venezia Giulia secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe. Nella settimana 21-27 luglio c'è stato l'aumento dei positivi per 100 mila abitanti: 42, una crescita rispetto alla settimana precedente che supera il 200 per cento, ma è la minore in Italia. Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva. Sulle vaccinazioni invece in regione è del 52,6 la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, di pochissimo sopra la media nazionale. E' dell'8,2 per cento il dato da aggiungere per la somministrazione della prima dose.



Salta all'occhio il dato sulla fascia d'età 60-69 anni. Sfiora il 62 per cento la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, sotto di oltre 12 punti percentuali rispetto alla media nazionale, peggiore risultato in Italia. C'è anche un 14,7 per cento di persone in questa fascia che ha ricevuto la prima dose. L'andamento riflette quello della fascia over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino pari al 16,8%, cinque punti superiori alla media nazionale, quarta regione che in Italia si è vaccinata di meno dai 60 anni in su.



Supera il 91 per cento la popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale mentre tra i 70 e 79 anni si scende al 73 per cento, terza regione italiana con il dato più basso. Infine tra i giovanissimi, 12-19 anni, il 74 e mezzo per cento non ha ricevuto nessuna dose di vaccino.