Timbro olandese sul Giro d'Italia femminile

L’edizione 32 del Giro d’Italia Donne si è conclusa domenica 11 luglio a Cormons decretando la vittoria dell'olandese Anna van der Breggen (TEAM SD WORX) che ha conquistato definitivamente la maglia rosa chiudendo il giro in 27 ore. Alle sue spalle, nella classifica generale, le compagne di squadra Ashleigh Moolman-Pasio a 1’43” e Demi Vollering a 3’25”. Per l’iridata 2021 è poker indiscusso: la sua vittoria in questa edizione si somma a quelle del 2015, 2017 e 2020.



Nella tappa impegnativa che ha concluso il Giro d’Italia donne 2021, da Capriva del Friulia Cormòns di 113 km, Coryn Rivera (TEAM DSM), con un tempo di 2h 56’ 40’’, ha superato in volata Elizabeth Deignan (TREK – SEGAFREDO), seconda. Sul terzo gradino del podio Elise Chabbey (CANYON//SRAM RACING) davanti alla Maglia Rosa, Van der Breggen (a 3”).



Dopo 20 km dal via di Capriva, Van del Breggen ha piazzato l’allungo di giornata insieme a Elise Chabbey (CANYON//SRAM RACING), Coryn Rivera (TEAM DSM), DEIGNAN Elizabeth e Lucinda Brand (TREK – SEGAFREDO). Quest’ultima si è staccata dalle fuggitive a pochi chilometri dall’arrivo. Inutili i tentativi da parte delle inseguitrici di chiudere sulle battistrada. A metà percorso il gruppo è arrivato a 2’30”. E a 25 km dall’arrivo il gap si è ridotto a 50”. A 2 km dal traguardo le quattro battistrada avevano 40” di vantaggio: esclusa la possibilità di riprendere le fuggitive. È Coryn Rivera a tagliare per prima in volata il traguardo.



È terminata quindi a Cormons la trentaduesima edizione del Giro d’Italia donne. La più prestigiosa competizione nel panorama del ciclismo femminile, che dal 2022 ritornerà nell’UCI Women’s World Tour, quest’anno seguita in oltre 150 Paesi, dal 2 luglio ha visto la partecipazione di 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo, fra cui le 9 squadre dell’UCI Women’s World Team, in un percorso in 10 tappe lungo 1.022 km attraverso le bellezze paesaggistiche e artistiche di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia.