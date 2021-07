Anche Musso saluta Udine, all'Atalanta per una ventina di milioni

Acquistato nell'estate del 2018 per circa 4 milioni, rivenduto oggi a un valore quintuplo: anche se il comunicato della società bianconera tace sul valore del cartellino , la cifra che gira nel mondo del calcio è 20 milioni. Juan Musso, 104 presenze in bianconero, è stato spesso uno dei migliori in campo dell'Udinese in queste stagioni.Tenterà di fare lo stesso tra i pali di una società entrata da poco nel Gotha del calcio europeo, l'Atalanta, alla sua terza partecipazione consecutiva in Champions League. Da parte dell'Udinese arriva un ringraziamento e l'augurio delle "migliori fortune professionali che merita per il suo talento e le qualità umane".