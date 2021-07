Campagna vaccinale: comuni montani a rilento. In testa c'è Fiume Veneto

Immagine d'archivio

Il contagio corre tra i ventenni la fascia d'età che in provincia di Pordenone, dove l'incidenza di casi è oggi più elevata, risulta essere la meno vaccinata. Lo dicono gli ultimi dati diffusi dalla Regione e inviati all'assemblea dei sindaci della Destra Tagliamento: tra i 20 e 29 anni solo il 37,6% di immunizzati, percentuale che scende di un punto nella fascia tra i 30 e 39 anni mentre tra i 12 e 19 anni arriva poco sopra il 14%. Il quadro cambia con gli over 40, immunizzati al 54% , dato che sale al 66% tra i 50 e 60 anni e al 74, 6% tra gli ultra 60enni fino all'84% degli over 70, la fascia più a rischio.





Tra i distretti dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale in testa per numero di vaccinati il tagliamento che raggruppa i comuni del sanvitese, Casarsa compresa. La montagna l'area più scoperta, nel distretto nord tra i 20 e 29 anni si registra il 30% di vaccinati mentre gli over 79 arrivano all'81%.



La media più alta di vaccinazioni sempre tra i 20enni , 40%, nel distretto urbano che comprende Pordenone e il suo hinterland e in quello sud da Azzano Decimo a Pravisdomini. Tra i comuni spicca Erto e Casso con appena il 7% di ventenni vaccinati e non va oltre il 49% tra gli ultra 60enni superati invece a Barcis dai ventenni. Nel comune capoluogo, Pordenone, i 20enni vaccinati sono il 38%, gli over 60 il 75% , e gli ultra 70enni l'84%.



A fare la differenza nelle prossime settimane potranno essere i medici di famiglia che in questi giorni stanno convincendo molti indecisi a vaccinarsi tra i propri assistiti, dice il neo eletto segretario regionale della Fimmg Fernando Agrusti. "Contiamo su una capillare distribuzione degli studi medici sul territorio, anche nelle zone più isolate, e soprattutto sul rapporto di fiducia con il paziente", afferma annunciando di avere allo studio una proposta in collaborazione con l'azienda sanitaria per aumentare il ritmo delle vaccinazioni.