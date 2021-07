Alle olimpiadi di Tokyo in 29, Tonut l'ultimo a staccare il biglietto

Stefano Tonut esulta durante la partita vinta con la Serbia

Avremo 23 atleti, di cui sei paralimpici, quattro tecnici e due arbitri. I giochi sono fatti. In 29 a formare la delegazione del Friuli Venezia Giulia in partenza per le olimpiadi di Tokyo. Si comincia tra due settimane. L'ultimo a staccare il pass Stefano Tonut, triestino, protagonista con la nazionale di basket dell'impresa a Belgrado contro la Serbia.



Qualche giorno prima erano arrivate le qualificazioni di Alessia Trost, pordenonese, nel salto in alto ed Elisa Di Lazzaro, negli ostacoli. Alexandra Agiurgiuculese, Noemi Batki, Matteo Restivo, Michela Battiston, Mara Navarria, Luca Braidot, Nadir Colledani, Lonathan Milan, Chiara Cainero, Marta Gasparotto, Emily Carosone, Andrea Howard, Francesca Genzo e Mirko Zanni gli altri atleti. Pizzolini, Marcon, Bisiani, Camossi e Turisini invece sono i tecnici. Rapisarda e Fratini gli arbitri. E poi Rossi e Parenzan, parolimpici del tennis tavolo. Tarlao, Pittacolo, Aere e Mestroni del ciclismo.



Giusto nominarli tutti perché un'olimpiade è per sempre. Da parte del presidente regionale del Coni, Giorgio Brandolin, il ringraziamento verso i comitati delle federazioni che in un anno così difficile hanno aiutato gli atleti a raggiungere l'obiettivo: "Il FVG è, ancora una volta, una delle regioni in italia, con la più alta percentuale di partecipanti ai Giochi olimpici in rapporto alla popolazione. Un orgoglio", sottolinea Brandolin.