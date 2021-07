Trieste Airport: bene il traffico nazionale, male quello internazionale

Un aereo all'aeroporto di Ronchi - Trieste Airport

"Bene il traffico nazionale, male invece quello internazionale". E' il bilancio ad oggi del Trieste Airport nelle parole del presidente dello scalo del Friuli Venezia Giulia, Marco Consalvo.



"Bene i voli domestici perchè abbiamo diversi collegamenti estivi per tutte le destinazioni del Sud; male l'internazionale perchè in questo momento vige confusione a causa della pandemia, con regole diverse e anche con i contagi che stanno salendo. Quindi - spiega Consalvo - gli italiani preferiscono viaggiare in Italia". Per quanto riguarda gli stranieri "abbiamo un flusso in arrivo, ma è modesto".



Il mese di luglio si chiuderà intorno ai 47 mila passeggeri. "Rispetto al luglio dell'anno scorso sono molti; rispetto invece al luglio del 2019 sono quasi la metà".