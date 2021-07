Vaccini, copertura carente tra le fasce d'età a rischio

watchfolder_TGR_FRIULIVENEZIAGIULIA_WEB_SON AUMENTO CONTAGI - Di Bartolomeo.mxf

Il Friuli Venezia Giulia è diventato maglia nera per numero di vaccinati in una delle fasce d'età più a rischio di ricovero per Covid: quella tra i 60 e i 69 anni. La Sicilia ha raggiunto la nostra regione che ora si trova in coda. Nella decade 60-69 anni, 27 residenti su cento non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino. Mentre i completamente vaccinati sono solo uno su due. L'adesione della fascia 60-69 anni rimane 8 punti sotto la media italiana.



Non va molto meglio tra i 70 e i 79: solo la Sicilia ha vaccinato meno, ma sta recuperando il ritardo accumulato. Un settantenne su cinque non si è ancora immunizzato in Friuli Venezia Giulia, il 20% del totale. L'adesione è 7 punti meno del resto d'italia. I completamente vaccinati tra i settantenni sono solo il 56%. Le Regione, per convincere gli indecisi, ha chiarito che anche sopra i 60 anni sarà somministrato un vaccino a mRNA, pfizer o moderna, in modo da superare le resistenze di chi non vuole Astrazeneca o Johnson and Johnson.



E' fondamentale proteggere i più vulnerabili con i vaccini in vista di una probabile ondata con variante delta, che ha un rischio di ospedalizzazione più alto. Il Regno Unito, avendo immunizzato molto più di noi gli ultrasessantenni, mantiene i ricoveri su numeri ancora gestibili, nonostante i molti contagi. Le prime avvisaglie di una risalita dei casi negli ultimi giorni ci sono in Friuli Venezia Giulia, seppur con numeri ancora ridotti.



Più evidente la ripresa dell'epidemia tra i nostri vicini: in Veneto e Slovenia l'incidenza è più che raddoppiata nell'ultima settimana.