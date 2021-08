A Mittelfest il futuro condiviso di Slovenia e Friuli Venezia Giulia

Mittelfest: il dibattito al Forum Fvg-Slo - un futuro condiviso.

A Cividale, nel quadro del programma di Mittelfest, c'è stato un convegno collaterale alla rassegna, il forum "FVG-SLO, un futuro condiviso" organizzato dall'Associazione Mitteleuropa, dove è stato ribadito come la collaborazione istituzionale e la cooperazione politica, economica e culturale sia già radicata e sia stata rinsaldata dalla recente visita del presidente Borut Pahor alla cerimonia inaugurale della manifestazione.



E' stato presentato il dossier ufficiale per la candidatura a Patrimonio Unesco della area Collio-Brda- che dovrebbe avvenire a febbraio del 2022, considerata un vero e proprio laboratorio europeo sui temi della sostenibilità ambientale, della tutela delle tradizioni e delle minoranze, del pluriliguismo e della tutela del paesaggio.



Approfondito il tema dell'assegnazione di Capitale della cultura a Nova Gorica-Gorizia 2025: una sfida essenziale per la creazione di nuove infrastrutture per gestire i flussi turistici, coordinando aeroporti, trasporti pubblici e privati. La mattinata di lavori si è conclusa con l'incontro dedicato alla portualità dal quale è emersa la consapevolezza che Trieste e Capodistria sono due porti molto vicini e che fare squadra e avere obiettivi comuni sarà fondamentale per consentire ai due scali di essere competitivi con i porti del Mare del nord.