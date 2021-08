L'Udinese rimonta il doppio svantaggio con la Juventus, finisce 2 a 2

Lo stadio Friuli aperto al pubblico per Udinese Juventus

L'Udinese raddrizza, con un ottimo secondo tempo, e con l'aiuto di Sczeszny, una partita che sembrava perduta, e porta a casa contro la Juve il primo punto della stagione.



Bianconeri torinesi in gol dopo due minuti: azione di Cuadrado sulla destra che serve al centro Bentancur. L'uruguaiano premia l'inserimento di Dybala che non sbaglia da pochi passi.



La Juve passa di nuovo a metà della frazione. Dybala pesca Cuadrado. che salta Nuytinck e con un preciso destro fa il due a zero.



In apertura di ripresa, l'episodio che riapre la partita; Sczesny non trattiene una conclusione ravvicinata di Arslan, cerca di anticiparlo, gli frana addosso. Pereyra realizza il rigore.



E infine, l'errore decisivo del portiere polacco, che si avventura in dribbling davanti alla porta. Okaka gli ruba palla e consente a Deulofeu di battere a rete a porta vuota per il definitivo 2 a 2.