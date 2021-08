L'Udinese cala il tris contro il Venezia

L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti

L'Udinese inaugura la seconda giornata di Serie A con una vittoria: alla Dacia Arena, i friulani battono 3-0 il Venezia.



Pussetto porta in vantaggio gli uomini di Gotti al 29' con un bel destro in area, poi Deulofeu, entrato al 61', chiude i giochi al 70' ribadendo in rete dopo la parata di Lezzerini su Arslan: il tris lo firma Molina al 93'.



I bianconeri si portano a 4 punti, mentre la formazione di Zanetti resta a quota 0.