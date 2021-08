25 nuovi contagi e nessun decesso. Salgono a 11 i ricoveri in intensiva

Tamponi

Lunedì 23 agosto in Friuli Venezia Giulia su 1.082 tamponi molecolari sono stati rilevati 21 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,94%. Sono inoltre 394 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 4 casi (1,02%). Non si registrano decessi; sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva (una dimissione rispetto al giorno prima e tre ingressi: una donna del 1937 e due uomini rispettivamente del 1944 e del 1961). Ammontano a 34 gli ospedalizzati in altri reparti.



Le persone in isolamento scendono a 866. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un infermiere nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Nessun contagio fra operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani.