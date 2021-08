Un decesso e oltre cento nuovi contagi, stabili le terapie intensive

Oggi (21/8/2021) il bollettino regionale sull'epidemia covid registra un nuovo decesso da coronavirus, quello di un 79enne di Brugnera.



Rimangono 9 le persone in terapia intensiva, mentre salgono a 30 - due in più - quelle negli altri reparti covid. 899 le persone in isolamento domiciliare, cinque meno di ieri.



I nuovi casi registrati sono in tutto 103, con questa suddivisione per territori: 32 a Trieste (di questi quattro sono migranti), 47 a Udine, 14 a Pordenone e 3 a Gorizia.



Sono stati analizzati 7274 tamponi, con un tasso di positività dell'1,42 per cento.



Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un infermiere nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.



Non si registrano contagi nelle strutture residenziali per anziani, né tra gli ospiti né tra gli operatori sociosanitari.