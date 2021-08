Tre decessi da covid, ma calano i ricoverati nei reparti ordinari

Oggi (17/8/2021) il bollettino regionale registra tre nuovi decessi per covid, compreso uno avvenuto nei giorni scorsi.



I nuovi casi sono 79, con la seguente suddivisione per province: 18 a Trieste, 27 a Udine, 20 a Pordenone e 8 a Gorizia.



Sono stati analizzati 6.802 tamponi, con un tasso di positività dell'1,16 per cento.



Rimangono 7 le persone in terapia intensiva, e scendono a 26, con un calo di quattro unità, quelle negli altri reparti covid. In isolamento domiciliare ci sono 899 persone, 44 più di ieri.



Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevati 4 casi positivi, relativi a tre operatori tecnici e ad un medico, nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.