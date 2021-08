Coppa Italia, Ascoli e Spezia le prime avversarie

Coppa Italia, primo turno per le regionali il 13 agosto

L'Ascoli per l'Udinese, lo Spezia per il Pordenone: sono le avversarie delle squadre regionali ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Entrambe le partite si giocheranno venerdì 13 agosto, quella allo stadio Friuli alle 20.45, a Lignano Sabbiadoro alle 17.45.

Il turno si disputerà in tre giorni: il 13 sono in programma anche Fiorentina-Cosenza e Genoa-vincente Perugia-Südtirol. Al torneo, che comincia nel fine settimana con il turno preliminare che vedrà impegnate otto formazioni, vede in lizza le 20 squadre di A, le 20 di B e 4 di Lega Pro.