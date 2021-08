Coronavirus, si torna ai livelli di maggio

Coronavirus

Sono 133 i nuovi contagi secondo il bollettino del 4 agosto in Friuli venezia Giulia. Una cifra così alta non si aveva dallo scorso maggio. 5588 i test effettuati, con una percentuale di positività del 2,3%. Non ci sono decessi, 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva, altre 21 in altri reparti. Il 51% dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni.



Si registrano 2 casi di positività tra il personale del sistema sanitario regionale, un infermiere dell'Asugi e un medico dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Rilevato anche un caso tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani. Nessun positivo invece tra gli ospiti delle stesse strutture.