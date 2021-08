L'attrice Lara Komar sarà la madrina del Fvg Pride

Lara Komar

Dopo l'ex calciatore dell'Udinese Felipe durante la cerimonia del 2017 e la cantante Elisa nel 2019, sarà l'attrice triestina Lara Komar, attualmente nel cast del "Paradiso delle Signore" su Rai Uno, la madrina del Fvg Pride 2021. La manifestazione iniziata a Gorizia, dove proseguirà fino 4 settembre, quando si svolgerà la parata conclusiva. Lo ha annunciato in una nota il presidente della associazione di volontariato Fvg Pride, Nacho Quintana

Vergara. "La figura del padrino o la madrina del Pride è una figura a noi molto cara - ha detto Quintana Vergara - e in ogni edizione cerchiamo una figura rinomata in diversi campi che supporti la nostra lotta per aiutarci a far arrivare il messaggio per supportare la causa Lgbtqia+. Quest'anno, abbiamo il piacere di contare su Lara, attrice molto conosciuta in Slovenia e in Italia, che appartiene alla minoranza slovena, e per noi rappresenta alla perfezione lo spirito transfrontaliero e inclusivo di questa edizione".

Lara Komar ha raccontato di essere stata contattata "con fin troppa discrezione dai ragazzi del Fvg Pride" e di aver risposto alla richiesta "istintivamente di sì e con un entusiasmo quasi ingiustificato, visto che non ho mai avuto modo di partecipare a un Pride". L'attrice ha poi dichiarato di essere "molto emozionata" all'idea di partecipare a questa manifestazione. "Ci sono troppe persone ancora che vivono momenti difficili e sono discriminate - ha spiegato - e trovo perfetto che l'evento si svolga su un confine. In questo periodo storico è necessario dirci da che parte stiamo. Agire è accendere una luce su un mondo buio, nonostante la rabbia che provocano certe situazioni". La settimana del Fvg Pride inizia oggi con L'Aperitiva, il format di aggregazione che ha percorso diversi punti della regione nei mesi scorsi e che approda nel centro del capoluogo isontino.