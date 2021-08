Vaccinazioni in stallo, siamo una delle regioni con meno immunizzati

In regione sono i giovani ad avere più fiducia nel vaccino

C'è ancora tempo per l'auspicata accelerata post vacanze: il Friuli Venezia Giulia rimane una delle regioni con la percentuale minori di persone completamente vaccinate. 66,5% degli abitanti, percentuale che sale poco sotto al 75% se si considera solo chi ne ha diritto, ovvero escludendo gli under 12. L'8% è in attesa della seconda dose. Vaccini e vaccinatori ci sono, ma gli hub rimangono deserti e non c'è la coda per gli appuntamenti. "A livello psicologico - ci spiega l'assessore Riccardi - molte persone pensavano che con i pochi casi di giugno non servisse avere fretta. Speriamo il green pass sia un incentivo per chi è ancora scettico".

In regione, secondo i dati estrapolati dall'Iss, i giovani sono quelli ad avere più fiducia nel vaccino. E' vero infatti che la fascia 12-19 ha l'adesione più bassa, ma la campagna è iniziata più tardi e va considerato che per immunizzare i minorenni serve il consenso dei genitori. Tra i 16 e i 19 anni hanno infatti aderito il 68% dei ragazzi, una soglia più alta dei 30enni e dei 40enni, che rimangono le fasce più resistenti: non hanno ancora nemmeno una prenotazione il 35% della fascia 30-39 e il 33% di quella dai 40-49%. Con la variante delta che ha abbassato l'età media degli ospedalizzati, diventa prioritario intercettarli e convincerli. I vaccinati devono comunque stare attenti, ricorda Fabio Barbone, a capo della task force regionale.



L'epidemia del resto in regione è in una fase di stallo: i nuovi casi aumentano, ma con percentuali inferiori rispetto alle settimane precedenti: è in calo anche l'incidenza, che scende sotto la quota delle 50 positività per 100mila abitanti, ben inferiore della media nazionale che si attesta attorno al 70.