Operaio folgorato da una scossa elettrica a Mariano del Friuli

Elisoccorso

Un operaio è rimasto folgorato, questa mattina, mentre stava lavorando all'interno della Italsvenska di Mariano del Friuli, stabilimento dismesso da 10 anni.

Pare che all'interno della vecchia fabbrica ci fosse ancora della corrente elettrica, per la presenza di una cabina di alimentazione.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di un'ambulanza e, da Campoformido, è decollato l'elicottero sanitario. L'equipe medica ha stabilizzato l'uomo, cosciente, e lo ha trasportato in volo all'ospedale di Cattinara di Trieste. Il ferito è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, a supporto, anche i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia.