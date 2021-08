Maltempo, blackout per 35 mila utenze nel basso Friuli

Danni da maltempo in Friuli

Tuoni, fulmini, pioggia e vento. E tantissimi alberi sradicati e rami caduti a causa di raffiche che hanno superato in pianura i 100 chilometri all'ora a San Vito al Tagliamento e a Mereto: il maltempo si è abbattuto non solo nella destra Tagliamento, ma anche nel resto della regione: i temporali erano stati annunciati dalla Protezione civile che aveva diramato l'allerta gialla.



I danni fortunatamente non riguardano persone, anche se ci sono stati tanti disagi soprattutto a causa dei blackout. 35 mila le utenze disalimentate, soprattutto nel basso Friuli, sono serviti 16 gruppi elettrogeni in appoggio per il ripristino dell'energia elettrica.



La pioggia ha interessato principalmente il Friuli occidentale, con i cumulati di pioggia che sono arrivati a 98 mm con un picco orario di 82 mm ad Alesso. Sempre in provincia di Pordenone i danni maggiori da allagamento, mentre nel Friuli centrale il vento ha creato problemi: un centinaio le richieste di interventi di rimozione di piante e rami pericolanti, a Palmanova è stato scoperchiato il circolo ippico militare.



Anche nell'Isontino oltre un centinaio le richieste di intervento ai Vigili del fuoco, non tutte smaltite: uno degli interventi a Grado, nel campeggio Punta Spin per mettere in sicurezza un albero . A Portobuso, località remota e non raggiungibile via terra un albero è caduto su un edificio dove si trova un albergo diffuso, causando danni al tetto.



Anche sulla costa e a Trieste forte vento: tre le situazioni di emergenza risolte dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone; a mezzanotte disincagliata una barca di turisti austriaci alle foci del Tagliamento, con 8 persone a bordo.



Complessivamente, sul campo oltre 250 volontari della Protezione civile e decine di squadre dei Vigili del fuoco: rinforzi in arrivo dalle regioni limitrofe.